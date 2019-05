Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, dopo il successo contro il Sassuolo:" Ieri ho detto che non avevamo mai vinto una gara rocambolesca e oggi siamo stati bravi a farlo. Abbiamo 60 punti e non siamo sicuri di entrare a far parte delle coppe, abbiamo fatto 33 punti nel girone di ritorno quindi è evidente che siamo migliorati. Noi e la società dobbiamo essere soddisfatti, ancora abbiamo due partite e dobbiamo dare il massimo. Il Sassuolo? E' stata la classica partita stregata, in cui ci hanno fatto gol alla prima occasione. Per fortuna dopo l'intervallo abbiamo fatto 3 gol, ma potevamo farne almeno 5 o 6".