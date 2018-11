Per la prima volta dopo la sconfitta con il Parma, quest'oggi il Torino si ritroverà al Filadelfia. Walter Mazzarri aveva infatti concesso tre giorni liberi ai proprio giocatori ma, come lui stesso aveva annunciato in conferenza stampa dopo il ko interna, si confronterà con i propri giocatori per evitare altri blackout in futuro.



Al Filadelfia non saranno però presenti tutti i calciatori granata, saranno assenti Salvatore Sirigu, Vittorio Parigini, Ola Aina, Sasa Lukic, Tomas Rincon e Vitalie Damascan, tutti impegnati con le rispettive nazionali.