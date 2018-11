Questa mattina il Torino è tornato ad allenarsi al Filadelfia e lo ha fatto davanti ai propri tifosi: il tecnico Walter Mazzarri ha infatti aperto i cancelli del centro di allenamento ai tifosi granata.



Nell'allenamento di questa mattina l'allenatore granata ha inoltre provato nella partitella di fine sessione, Iago Falque, Andrea Belotti e Simone Zaza insieme. Non nel 3-4-1-2, ma in un 4-2-4 in cui lo spagnolo giocava come attaccante esterno di destra mentre sull'altra fascia agiva il connazionale Alejandro Berenguer.