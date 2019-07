Alla vigilia del match di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League contro il Debrecen, l'allenatore del Torino Walter Mazzarri ha così parlato in conferenza stampa. "​Siamo stati contenti della partita d'andata perché abbiamo fatto sì che il Debrecen non esprimesse il proprio gioco e noi siamo riusciti a fare tre gol che adesso ci danno un buon vantaggio. Il calcio ci insegna però che bisogna stare molto attenti per poter passare il turno. A livello tattico non so se il Debrecen cambierà qualcosa, di sicuro loro cercheranno il tutto per tutto per ribaltare il risultato. Noi dobbiamo stare attenti perché sappiamo che il Debrecen in questo stadio si trasforma. Noi veniamo qua cercando di portare il nostro gioco e cercare la vittoria come è nella nostra mentalità".



Poi sulla formazione che giocherà domani: "E' vero che siamo contati ma rispetto all'andata devo sostituire solo Falque, ma i ragazzi che ho a disposizione mi danno ampie garanzie. La cosa più importante è che la squadra sia concentrata. Uno tra Zaza, Rincon e Millico giocherà al posto di Falque, valuterò domani. Potrebbe anche riposare qualcuno a centrocampo. Zaza si sta impegnando anche più degli altri, io faccio delle valutazioni in base a varie cose".



Mazzarri ha poi spiegato come ha preparato la partita in settimana: "Un allenatore non può mai abbassare la guardia, questa settimana ho calcato al massimo sul fatto che non devono pensare che all'andata abbiamo vinto per 3-0. Per noi la vittoria deve essere una cosa normale, non una cosa eccezionale. A fine partita si deve gioire ma quando si torna al campo ad allenarsi bisogna pensare a cosa si poteva fare meglio nella partita precedente".



"Io credo nei miei giocatori e loro credono nel mio lavoro e in quello dei miei collaboratori, si è creato un bel connubio. Questo mi sembra che anche i tifosi lo abbiano capito. Spero che non facciamo un incidente di percorso proprio domani".



Su Meité: "Meité? Mi aspetto che migliori nel tiro in porta, per il resto sono contento di quello che sta facendo. All'andata ha fatto una buona gara così come tutti".



"Il nostro obiettivo generale è quello di crescere, per crescere bisogna fare bene in tutte le competizione. Se dovessimo andare avanti in Europa League avere qualche giocatore in più ci può essere utili, ma per questo c'è tempo. Ora pensiamo solo a domani".



Infine su Rincon: "Rincon è più difficile capire quanto minutaggio ha, è chiaro che non sarà al top della forma ma è un giocatore esperto. Gli altri sono invece più avanti nella preparazione e per questo sono più tranquillo".