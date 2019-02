Finisce 0-0 al San Paolo tra Napoli e Torino. Così a fine partita Walter Mazzarri ha parlato a Sky Sport: “Oggi grande sofferenza contro un grande Napoli, sono rimasto impressionato. E’ cambiato tanto da quando c’ero io. Noi tecnicamente abbiamo sbagliato cose importanti: penso ad Aina che se fa meglio alcuni passaggi chiave rischiamo anche a fare il gol. Complimenti al Napoli, ma anche complimenti a noi che siamo stati bravi”.



BELOTTI - “Oggi ha fatto una partita di grande sacrificio, è in ottima condizione fisica e si è visto. Non trova il gol ma agli attaccanti possono capitare questi momenti: quello che mi interessa di più è che contro l’Udinese è stato trascinatore, così come lo è stato oggi”.



ANSALDI - “Tutto è partito da un’emergenza, quando non c’erano Baselli e Meité. E’ un giocatore che ha qualità e mi ha ripagato, a centrocampo non ha ancora il passo dovrebbe giocare più spesso per prendere confidenza”. CLASSIFICA - “In tante partite abbiamo avuto tante palle gol che non abbiamo concretizzato, poi magari nelle stesse partite ci sono stati anche alcuni errori arbitrali. A questo punto magari se gli episodi fossero stati fischiati a favore a quest’ora magari staremmo parlando di un Torino rivelazione del campionato. Arbitri? Ieri in sala stampa ho detto che le multe le pago io e a volte potrebbero aiutarmi anche un po’ gli arbitri. Ma buttiamola sul ridere che forse è meglio”.



ALLAN - "È di un altro pianeta, anche finita la partita andava a correre dietro tutti. Per la prima volta ho visto Rincon in sofferenza, che di solito è un gladiatore, e anche per quello ho messo Meité”.