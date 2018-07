Walter Mazzarri, allenatore del Torino, parla dopo l'amichevole contro la Pro Patria vinta 4-0: "Ai ragazzi ho detto che il capitano qui sono io, ma in campo i giocatori di personalità sono tanti. Da Sirigu a N'Koulou, da De Silvestri allo stesso Belotti. Andrea è l'emblema del calore, che percepisco anche dalla tifoseria, che c'è attorno al gruppo. Il Gallo è un grande professionista, tira il gruppo e non riesco a fargli finire un allenamento. Vuole sempre rimanere per un lavoro supplementare o per calciare in porta. Anche Baselli, tra gli altri, è un esempio positivo. Due parole in più le spendo per Sirigu: ha sposato la causa, ha capito, così come l'ho capito io, che il Torino può crescere".