Per la partita di mercoledì del Torino contro la Lazio Walter Mazzarri potrà contare sul ritorno di Alejandro Berenguer. L'esterno spagnolo, che è stato costretto a saltare le ultime due partite a causa di un infortunio alla caviglia, quest'oggi è tornato a lavorare con i propri compagni di squadra e sarà quindi a disposizione per la trasferta di mercoledì.



Difficilmente mercoledì Berenguer all'Olimpico scenderà in campo dal primo minuto, ma si siederà in panchina e, se ce ne sarà bisogno, Mazzarri potrà contare su di lui a partita in corso.