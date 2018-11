Domenica pomeriggio Walter Mazzarri sarà regolarmente in panchina per Torino-Genoa. L'allenatore granata, infatti, dopo aver terminato tutti gli esami clinici a cui si è sottoposto negli scorsi giorni, ieri è tornato ad allenare la squadra al Filadeldia e a svolgere il proprio lavoro.



Una notizia, questa, che tutto l'ambiente granata aspettava e sperava potesse arrivare in fretta.