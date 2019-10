In pochi giorni Walter Mazzarri si gioca il suo futuro sulla panchina del Torino. Dopo il pareggio interno contro il Cagliari il tecnico è stato confermato dal presidente Urbano Cairo, ma se nelle prossime due partite, mercoledì contro la Lazio e sabato nel derby contro la Juventus, la squadra granata non dovesse riuscire a ottenere risultati positivi, l'allenatore toscano potrebbe essere esonerato.



Il Torino ha iniziato il campionato al di sotto delle aspettative: appena 11 punti conquistati e quattro sconfitte con squadre alla portata come Lecce, Sampdoria, Parma e Udinese. Contro il Cagliari, nonostante l'1-1 finale, la squadra è uscita dal campo tra i fischi dei tifosi.