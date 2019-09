Walter Mazzarri, allenatore del Torino, parla ai microfoni di Radio Rai dopo la sconfitta della sua squadra sul campo della Sampdoria: "La Samp non ha vinto perché l'ha voluto di più, ha vinto perché un episodio le ha dato ragione. Un episodio che mi meraviglio non sia stato rivisto al VAR. Sul gol blucerchoiato è stato toccato il piede a Lyanco, non ha preso la palla e l'avversario ha fatto gol. Ci sarebbero anche altri episodi, ma lasciamo perdere. Su Belotti poteva essere fallo dentro l'area, poteva anche essere fallo da ultimo uomo. Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, poi con l'episodio una delle squadre la vince".