Al termine di Fiorentina-Torino, Walter Mazzarri ha parlato a Sky Sport della gara: “Non sono molto contento. Un punto su questo campo non è mai due punti persi ma potevamo fare meglio. Ci è mancato Nkoulou, poi loro sono partiti forte in uno stadio dove c’è molto calore. Eravamo frastornati, non mi è piaciuta la partita. Nel momento migliore in cui potevamo andare in vantaggio abbiamo sbagliato i passaggi in uscita, siamo un po’ immaturi. Contro la Fiorentina di oggi se indebolisci il centrocampo rischi e si è visto quando ho inserito Zaza che abbiamo rischiato in contropiede. Bisogna avere equilibrio. In certi momenti le ho messe le tre punte, ma non si può fare contro tutti gli avversari. Ho inserito Berenguer che è come fosse un attaccante, Ansaldi attacca molto per cui le carte per fare male le avevamo. Bastava fare le cose meglio e si poteva vincere. Cairo e la Champions? Se c’è pazienza da parte di tutti e si fanno le cose bene e il presidente è intenzionato a farlo si può raggiungere. Non so in quanto tempo ma nel tempo se si lavora bene e si fanno le cose un po’ meglio degli altri perchè no”.