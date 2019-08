Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia. Il tecnico Walter Mazzarri ha diretto una sessione equamente suddivisa tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico sul campo secondario per preparare il playoff di andata contro il Wolverhampton, in programma giovedì 22 agosto alle ore 21 al "Grande Torino". Armando Izzo ha completato l'intero programma di allenamento con la squadra. Domani, domenica 18 agosto, ci sarà una doppia seduta allo stadio Filadelfia.