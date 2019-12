Due anni fa la sconfitta nei quarti di finale di Coppa Italia, contro la Juventus, fu fatale a Sinisa Mihajlovic che, a inizio gennaio, venne esonerato. Lo stesso potrebbe ora capitare a Walter Mazzarri. Se il 2020 del Torino dovesse iniziare così come è terminato il 2019, con risultati negativi in campionato contro la Roma e poi in coppa contro il Genoa, allora Urbano Cairo potrebbe decidere per il cambio in panchina.



Sarà in particolare la sfida contro la formazione ligure quella decisiva per il futuro del tecnico toscano: ora che la corsa alla zona Europa League in campionato si è fatta particolarmente ardua, al Torino non resta che l'obiettivo Coppa Italia.