Il tecnico del Torino Walter Mazzarri è intervenuto a Sky Sport dopo il successo sul Milan: "Questa partita ci fa capire che siamo cresciuti tanto, abbiamo vinto meritatamente contro una squadra molto forte. In passato, quando giocavamo contro Milan, Inter e Atalanta, si vedeva sudditanza, ora invece ce la giochiamo con tutti. E' successo poche volte di battere il Milan 2-0, i ragazzi sono cresciuti esponenzialmente, speriamo di continuare così fino a fine stagione. L'espulsione? L'arbitro dovrebbe guardare con più attenzione quello che succede in campo, io mi sono limitato a commentare dalla panchina e commentavo alcuni errori secondo me clamoroso. Quello che fanno altri allenatori non viene preso in considerazione. Quando mi hanno mandato fuori, forse hanno iniziato a vedere meglio quello che succedeva in campo. Berenguer? Prima di fare gol mi sembrava stanco, fa anche tanta quantità e aveva speso tanto, poi ha fatto questo gran gol: meno male. L'avrei cambiato con Parigini, più potente, avrebbe retto meglio il colpo: è un ragazzo molto giovane, non ha grandi doti fisiche ma è molto generoso per la squadra".