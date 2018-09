Vigilia di, Walterin conferenza stampa ha presentato così la partita di domani al Bentegodi: "Domani mi aspetto un Chievo tosto, la classifica in questo periodo conta fino a un certo punto. I risultati non sempre gli sono venuti, ma è un avversario tosto. Anche noi l'anno scorso abbiamo fatto una partita a Verona con tante difficoltà. Le partite si possono vincere e perdere fino al 95', quindi bisogna essere essere concentrati fino alla fine".Mazzarri è poi tornato a parlare della partita di mercoledì contro l. "A Bergamo è difficile per qualunque sqaudre avere delle occasioni pulite, questo a causa del tipo di gioco che fanno loro. Quello di Bergamo è un campo dove è difficile per tutti fare tiri in porta, dove spesso tutti prendono gol. Noi siamo in una fase di crescita, vedere i ragazzi giovani andare in campo e fare una partita alla pari con l'Atalanta, per tutta una seria di considerazioni quindi dico che si è fatta una grande partita. Ho messo Zaza alla fine perché pensavo di poterla vincere alla fine".Poi sul campionato del Torino: ". Io sono il primo che voglio sempre vincere, ma serve pazienza per capire quello che stiamo facendo, quello che abbiamo iniziato a fare da quest'estate. Così si può crescere. Ogni partita va valutata per come è. Con il Napoli, dopo aver preso un cazzotto dopo quattro minuti, si è cercato di fare la partita. Abbiamo provato ad attaccare, abbiamo avuto occasioni con Rincon e Zaza, poi non siamo sempre riusciti a creare occasioni. Nel secondo tempo siamo andati meritatamente sul 2-1, poi abbiamo fatto un errore e abbiamo preso il terzo gol".Mazzarri non ha poi risparmiato qualche bacchettata a Zaza: "Zcon cui sta giocando e del suo nuovo allenatore. Con il Napoli abbiamo visto come ha giocato... Domani farò tutte le valutazioni e deciderò che formazione mettere".Poi su Iago Falque: "l'ho convocato e spero di poterlo avere a disposizione per un pezzo di partita, ci parlerò domani ma l'obiettivo è quello di recuperarlo per il Frosinone".Infine sulla formazione che manderà in campo domani e sull'atteggiamento che la squadra dovrà avere in campo: "Potrebbe esserci qualche sorpresa domani. Lukic, Bremer e Edera sono tutti giocatori giovani, così come sono giovani anche altri che hanno giocato a Bergamo. Sono giovani che non hanno magari quell'esperienza, quel passato in squadre importanti dove hanno magari vinto . A Verona vogliamo fare una partita simile a quella di Udine. Noi lo volevamo fare anche con il Napoli, forse abbiamo un po' peccato di presunzione ma volevano mettere sotto il Napoli così come abbiamo messo sotto l'Udinese".