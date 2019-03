Il Torino scenderà in campo domenica pomeriggio contro il Frosinone ma Walter Mazzarri anticipa la conferenza stampa di presentazione della partita. “Il Frosinone da quando ha cambiato allenatore ha messo in difficoltà tutti, hanno vinto con la Sampdoria a Genova, hanno perso alcune partite in casa senza meritarlo. Dobbiamo tenere conto anche che lo stadio è molto caldo e noi dovremo quindi essere al top per fare risultato a Frosinone. Rischiavamo di pareggiare anche in casa nostra, il Frosinone rispetto all'andata è anche migliorato, è una squadra che ha dei valori”.



Mazzarri è poi tornato sulla partita di domenica scorsa contro il Chievo Verona: “Dobbiamo fare meglio che con il Chievo. Per tutta la settimana sono stato attento a rompere le scatole ai giocatori perché è vero che con il Chievo abbiamo vinto ma la partita non mi è paciuta. Potevamo fare molto meglio, questa settimana si è lavorato anche su questo aspetto, per cercare di fare una prestazione migliore”. Il tecnico granata non si è poi sbilanciato sulla formazione: ”Domani c'è l'ultimo allenamento e deciderò la formazione. Può darsi che qualche cambiamento ci sarà. Zaza? Il gruppo sta capendo che le partite si giocano in quattordici, che anche chi entra è importante. Zaza ora ha scalato delle posizioni importanti, se uno fa bene io poi lo faccio giocare. Così come tutti gli altri. Per la formazione di domenica terrò in considerazione tutto. La coppia Zaza-Belotti? C'è anche Falque. Alla fine contano i punti, le vittorie. Noi guardiamo prima alla squadra, poi ai singoli”.



Infine, Mazzarri ha parlato della classifica e di Singo: ”La classifica? Noi dobbiamo pensare ogni partita a fare i tre punti, senza guardare troppo la classifica. La penso così. Su Singo ho sensazioni buone, è giusto che magari inizi un po' giocare, magari con la Primavera in modo che possa fare anche delle partite ufficiali, così lo vedremo meglio anche in queste partite".