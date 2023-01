Dall'Inghilterra è arrivata al Torino una mega offerta per Perr Schuurs. Il Leicester avrebbe infatti messo sul piatto 26 milioni di euro più il cartellino di Dennis Praet per avere il difensore olandese.



Una proposta in totale da 34 milioni, considerato che il cartellino di Praet è valutato 8 milioni. Urbano Cairo e Davide Vagnati dovranno ora riflettere sulla proposta e decidere se accettare o meno la proposta del club inglese.