Tra gli undici giocatori del Torino che, con ogni probabilità, scenderanno in campo domenica pomeriggio al Ferraris per la partita contro la Sampdoria, c'è anche il centrocampista Soualiho Meité. Il numero 23 granata dovrà però fare attenzione a non essere ammonito.



Il cartellino giallo ricevuto contro la Fiorentina, nell'ultimo turno di campionato, infatti, lo ha fatto entrare in diffida. Se dovesse essere ammonito anche nel match di domenica contro la Sampdoria salterebbe la successiva partita contro il Parma.