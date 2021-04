In attesa di sapere se l'avventura di Soualiho Meité al Milan proseguirà anche per le prossime stagioni, è praticamente certo che quella al Torino del centrocampista francese è arrivata alla conclusione. Il presidente Urbano Cairo spera che possa il club rossonero possa acquistare a titolo definitivo il calciatore francese, se così non dovesse essere e Meité dovesse fare ritorno al Torino, a fine stagione verrebbe ugualmente messo sul mercato.



Meité non rientra più nei piani della società granata che dalla sua cessione spera di poter monetizzare il più possibile.