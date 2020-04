L'argentino Bruno Amione (classe 2002, gioca con l’Atletico Belgrano) può diventare il difensore del futuro. A gennaio il Toro lo ha cercato, maturando un vantaggio sugli altri club italiani (il Genoa in primis): investimento intorno ai 2 milioni.



A centrocampo strade molto più difficili sono quelle che portano al regista Marco Carraro del Perugia, ma di proprietà dell’Atalanta, alla mezzala Davide Frattesi dell’Empoli, di proprietà del Sassuolo e per il quale la Roma può esercitare un diritto entro il 30 giugno, e al centrocampista francese Tchouamenì, acquistato proprio a gennaio dal Monaco.



Attenzione al venezuelano Yeferson Soteldo, classe 1997, di proprietà del Santos. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, restando in Brasile interessa Jean Pyerre, centrocampista classe 1998, del Gremio, mentre in Italia, in Serie B, si monitorano i destini delle mezzali Marius Marin del Pisa e di Tommaso Pobega del Milan (al Pordenone). Ultimi due nomi in attacco: l’inglese Poveda (‘00, City) e il bulgaro Martin Minchev (‘01, M. Varna).