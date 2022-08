Alex Meret è ancora uno degli obiettivi del Torino per la porta. L'estremo difensore potrebbe lasciare il Napoli nel caso in cui si concretizzasse la trattativa per un altro portiere e, negli ultimi giorni di mercato, il dt Davide Vagnati potrebbe cogliere l'opportunità.



Prima però il dirigente del Torino dovrà però trovare una sistemazione a Vanja Milinkovic-Savic.