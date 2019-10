Intervistato da DAZN a poche ore da Lazio-Torino, il centrocampista granata Tomas Rincon ha lanciato un messaggio al suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic, ora al Bologna.



"Ho grandissimo rispetto per lui, un uomo molto leale e un guerriero che si fa notare con questa sofferenza. Dentro è forte e non ha paura di farsi vedere così, con quello che sta passando. Ne approfitto per fargli l'in bocca al lupo, non è semplice ciò che sta vivendo ma è un grande uomo e passerà anche questo momento. L'ho sempre apprezzato, è stato lui a portarmi al Toro. Mi chiamava, mi diceva di venire perché avremmo fatto una bella squadra. Ho grande rispetto per lui".