Nelle ultime ore la trattativa tra il Torino e la Juventus per il passaggio di Marko Pjaca al club granata ha subito una forte accelerata: l'affare potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.



L'eventuale arrivo di Pjaca al Torino non escluderebbe quello di un altro trequartista: il direttore tecnico Davide Vagnati sta seguendo anche Junior Messias e Adam Ounas, per cui le trattative con Crotone e Napoli sono già state avviate. L'arrivo di un eventuale secondo trequartista, oltre a Pjaca, comporterebbe la cessione di uno dei fantasisti al momento in rosa.