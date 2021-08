Uno dei principali ostacoli nella trattativa che potrebbe portare Riccardo Orsolini al Torino è rappresentato da Sinisa Mihajlovic. L'allenatore serbo, infatti, non vorrebbe lasciar partire l'esterno d'attacco e lo ha dimostrato anche nell'ultima amichevole del Bologna, quella contro il Pordenone, quando ha schierato Orsolini nella formazione titolare e lo ha lasciato in campo fino al 76'.



Il dt Davide Vagnati non intende però lasciare la presa così facilmente sul giocatore e farà un nuovo tentativo per portarlo alla corte di Ivan Juric.