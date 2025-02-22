Getty Images
Torino-Milan 2-1: il tabellino
Marcatori: 5' aut. Thiaw (T), 74' Reijnders (M), 76' Gineitis (T)
TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen (Dal 70'Walukiewicz), Maripan, Coco, Biraghi; Ricci (dal 70' Linetty), Casadei (dal 70' Gineitis); Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Salama, Adams, Dembele, Gineitis, Linetty, Mullen. Allenatore: Vanoli.
MILAN (4-4-2): Maignan; Jimenez (dall'88 Chukwueze), Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Pulisic, Reijnders, Musah (dal 53' Abraham)), Leao (dal 46' Fofana); Joao Felix (dal 70' Sottil), Gimenez (dall'88 Camarda). A disposizione: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Fofana, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham, Sottil. Allenatore: Conceição.
Note: 32' rig. sbagliato Pulisic
Ammoniti: 16' Musah, 26' Lazaro
Espulsi: -