Dopo i sondaggi e le richieste delle scorse settimane, la trattativa tra il Torino e il Milan per Patrick Cutrone ha ora subito una battuta d'arresto. I discorsi relativi all'eventuale passaggio del centravanti dal club rossonero a quello granata non sono stati definitivamente accantonanti ma, con Simone Zaza che sta dimostrando voglia di riscattare la sua prima, deludente, stagione in granata, il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava stanno prendendo tempo.



Per il momento al Milan non non è ancora giunta una vera e propria offerta da parte del Torino per Cutrone.