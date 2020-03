L'autostrada tra Torino e Milano, quando il mercato estivo riaprirà, potrebbe essere molto trafficata. Per la prossima stagione infatti, Toro e Milan potrebbero concludere insieme molti affari.



Tra i giocatori seguiti dai rossoneri per difendere la porta, in caso di cessione di Gigio Donnarumma, c'è anche Salvatore Sirigu. I granata invece stanno tenendo d'occhio l'evolversi delle situazioni riguardanti Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura: entrambi a fine anno potrebbero lasciare il Milan.