Torino-Milan, la MOVIOLA LIVE: mano di Pedersen su colpo di testa di Leao, rigore

Federico Targetti

16 minuti fa



Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Torino-Milan, ventiseiesima giornata di Serie A:



Torino – Milan Sabato 22/02 H.18.00

Sozza

Tolfo – Cipressa

Iv: Crezzini

Var: Paterna

Avar: Fabbri



31' Rigore per il Milan: mano di Pedersen in area su colpo di testa di Leao: intervento scomposto, il penalty è netto.



27' Ammonito Ricci, che stende Pulisic all'ingresso in area: l'americano cade dentro, ma non ci sono dubbi sulla punizione.



3' Cross teso da sinistra agguantato da Maignan che fa rimbalzare la palla, Sanabria gli arriva addosso e Thiaw salva sulla linea, ma viene ravvisato fallo sul portiere.