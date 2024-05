Torino-Milan, la MOVIOLA LIVE: trattenuta di Masina su Pulisic, è rigore

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Torino-Milan, la gara del sabato sera della 37esima e penultima giornata di Serie A:



Torino – Milan sabato 18/05 H.20.45

Feliciani

Bottegoni – Lombardo

Iv: Camplone

Var: Mazzoleni

Avar: Di Paolo



53' - Masina trattiene Pulisic all'ingresso in area di rigore, non ci sono dubbi per Feliciani.