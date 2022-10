Il Milan ritrova il campionato dopo la vittoria contro la Dinamo Zagabria e affronta il Torino, domenica alle 20:45, prima della decisiva gara di Champions contro il Salisburgo. Nei rossoneri, la scelta di Pioli sull'attacco dovrebbe premiare Divock Origi, mentre sulla trequarti scalpita Brahim Diaz, con panchina iniziale per De Ketelaere. Juric affida le chiavi dell'attacco granata a Pietro Pellegri. Il posticipo dello Stadio Olimpico Grande Torino verrà trasmesso in diretta su Dazn. Di seguito le probabili formazioni:



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Vojvoda, Lukic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Pellegri. All. Juric



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Diaz, Leao; Origi. All. Pioli