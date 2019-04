Quella contro il Milan di domenica sera (calcio d'inizio alle ore 20.30) sarà una partita molto importante per il Torino e per per le sue ambizioni europee: un successo contro i rossoneri alimenterebbe anche il sogno qualificazione alla prossima Champions League, una sconfitta renderebbe complicata anche la corsa all'Europa League.



I tifosi granata sanno bene quanto è importante la partita e, per questo motivo, domenica sera riempiranno lo stadio Olimpico Grande Torino: per la gara contro il Milan si va infatti verso il tutto esaurito.