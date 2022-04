Torino e Milan si affrontano per la 32ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Daniele Doveri della sezione di Roma 1, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





TORINO-MILAN - h. 20.45



DOVERI

LO CICERO–BERCIGLI

IV: MARCENARO

VAR: IRRATI

AVAR: LONGO



PRIMO TEMPO



36' - Kalulu ferma la ripartenza di Zima, scatta il giallo. Entrambi i difensori centrali del Milan sono ammoniti.



30' - Ammonito Pobega per fallo su Brahim Diaz.



29' - Il Milan chiede un rigore: Saelemaekers cade in area dopo un contatto con Ricci (spinta da dietro), Doveri non ritiene falloso l'intervento, il VAR non interviene in queste situazioni poiché conta la valutazione del direttore di gara.



18' - Intervento in ritardo su Belotti, ammonito Tomori.



13' - Lukic ferma la ripartenza di Theo Hernandez: giallo per il centrocampista del Torino.