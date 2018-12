Lo scambio di attaccanti tra Torino e Milan, Simone Zaza per Patrick Cutrone, non si farà. O almeno non si farà nel mercato di gennaio: i due calciatori termineranno quindi il campionato con le rispettive squadre.



La società granata, infatti, al momento non ha intenzione di lasciar partire l'ex Valencia, soprattutto ora che finalmente l'intesa con Andrea Belotti sta crescendo. Allo stesso modo neanche il Milan vuole fare a meno del suo giovane bomber, per questo motivo l'operazione di mercato che era stata paventata negli scorsi giorni sembra destinata a tramontare del tutto.