Il Torino torna su Diego Laxalt. Nelle prossime ore sono infatti previsti tra i dirigenti granata e quelli rossoneri per l'esterno uruguaiano, che non rientra nei progetti di Marco Giampaolo.



Il presidente Urbano Cairo da mesi sta corteggiando Mohamed Fares della Spal ma l'infortunio occorso al calciatore algerino, nell'amichevole giocata contro il Cesena, hanno fatto tornare il Torino su Laxalt. Per assicurarsi il giocatore i granata dovranno però riuscire a battere la concorrenza del Parma.