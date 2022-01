Con ogni probabilità, entro la fine di questa sessione di mercato Pietro Pellegri diventerà un nuovo giocatore del Torino. La trattativa con il Milan (che deve però prima riscattare il cartellino del giocatore per poi girarlo in prestito al Toro) è ben avviata e lo stesso giocatore accetterebbe volentieri il trasferimento sotto la Mole dove ritroverebbe l'allenatore che lo ha fatto esordire giovanissimo in serie A: Ivan Juric.



L'affare Pellegri, se dovesse andare in porto, potrebbe trasformarsi in una sorta di anticipo del Milan per Gleison Bremer, difensore che a fine anno lascerà al Torino e che piace a molte squadre in giro per l'Europa. Tra queste c'è anche il Milan.