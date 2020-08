Nella serata di ieri si è registrato un incontro a cena tra Davide Vagnati e Frederic Massara: i due dirigenti hanno portato avanti la trattativa per il possibile passaggio di Ricardo Rodriguez dal Milan al Torino. Nell'incontro non si è però parlato di Rade Krunic.



Il centrocampista bosniaco piace al Torino ma la sua trattativa verrà portata avanti solamente nei prossimi giorni: ora la priorità per Vagnati è quella di chiudere al più presto l'affare Rodriguez.