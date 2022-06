Lavori in corso in casa Torino, dove per la prossima stagione cambieranno le gerarchie tra i pali: in uscita dal club granata c'è Milinkovic Savic, per il quale è stato fatto qualche sondaggio dalla Premier League ma potrebbe anche rimanere in Italia dove ha avuto qualche contatto con la Fiorentina. Juric valuta se promuovere Berisha titolare, ma intanto il club a caccia di un nuovo portiere da affiancargli: uno dei profili che piacciono alla dirigenza è quello di Bruno Varela, portoghese classe '94 del Vitoria Guimares.



LA CONCORRENZA - Il portiere cresciuto nel Benfica e con un passato nell'Ajax, piace anche al Nizza che dopo aver ceduto Walter Benitez al Psv è in cerca di un sostituto. La valutazione di Varela si aggira intorno ai 4 milioni trattabili, il Guimares ha aperto alla cessione ed è pronto a valutare eventuali offerte. Il Toro ci pensa per sostituire Milinkovic in uscita, ma occhio alla concorrenza del Nizza.