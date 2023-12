Al termine di Fiorentina-Torino, il portiere Vanja Milinkovic-Savic ha fatto il punto sulla partita persa dalla squadra granata: “Purtroppo non siamo riusciti a segnare nel momento perfetto. Poi dopo inizi a calare, mentalmente e fisicamente, nei ritmi. La continuità c’è stata nel non perdere per 2 mesi, oggi è mancato il gol nel primo tempo. Per il 2024, chiedo a me stesso di fare il meglio possibile. Allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, dobbiamo rimanere uniti. Cercherò di fare i clean sheet, insieme alla difesa. In 100 partite in questa società, ho passato tanti bei momenti. Rappresentare questa maglia per 100 volte è tanto per me. Oggi doveva andare meglio, ma è andata così. Dobbiamo affrontare il Napoli nel miglior modo. Dobbiamo essere consapevoli e orgogliosi: siamo una squadra che può mettere tutti in difficoltà".