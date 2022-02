Nonostante gli errori commessi nelle ultime partite, Vanja Milinkovic-Savic sarà confermato tra i pali della porta del Torino: Ivan Juric, come ha spiegato nella conferenza stampa della vigilia, continua ad avere fiducia nell'estremo difensore serbo.



Non sarà un vero esame per l'estremo difensore ma anche Juric si aspetta una risposta sul campo da Milinkovic-Savic, una buona prestazione dopo le tante incertezze recenti.