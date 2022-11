Vanja Milinkovic-Savic è in quesi giorni impegnato nel Mondiale in Qatar con la sua Serbia, di cui è il portiere titolare. Terminata l'avventura in Coppa del Mondo (il portiere spera ovviamente il più tardi possibile) il portiere tornerà al Torino dove lo aspetta il rinnovo del contratto.



Da tempo, infatti, sta andando avanti una trattativa tra il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, e il procuratore dell'estremo difensore per il prolungamento del contratto e l'accordo è molto vicino.