Torino, Milinkovic-Savic: "Ho ricevuto insulti razzisti dalla curva dell'Atalanta: mi hanno chiamato zingaro"

Getty Images

Ancora un episodio di razzismo sui campi di Serie A. Questa volta a farne le spese è stato Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, grande protagonista del pareggio con l'Atalanta, contro cui ha parato il rigore del potenziale 2-1 a Mateo Retegui. Proprio dopo il rigore, però, dalla curva nerazzurra sono volati alcuni oggetti all'indirizzo del portiere serbo che, a Dazn, ha spiegato quanto accaduto.

INSULTI - "Nel calcio ci sono sempre stati gli insulti, ma mi hanno chiamato zingaro e serbo di m***a. Mi sono girato e li ho guardati, ricevendo anche degli oggetti. Non deve esserci il razzismo, non è il modo giusto per affrontare lo sport, devono pensare alla loro squadra".

IL RIGORE- "Il segreto sui rigori? Non posso dirlo. Ho completamente cambiato il modo di pararli: ho studiato i tiratori".