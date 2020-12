Tra le priorità in casa Torino c'è quella del rinnovo di contratto di Vanja Milinkovic-Savic. Il contratto del portiere serbo scadrà il prossimo 30 giugno e il dt Davide Vagnati è al lavoro per raggiungere un accordo per il prolungamento, visto che è apprezzato dal tecnico Marco Giampaolo.



Milinkovic-Savic è stato infatti promosso a secondo portiere e nelle ultime settimane è stato anche preferito al titolare Salvatore Sirigu per i match contro Roma e Bologna.