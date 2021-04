Contro l'Udinese Vanja Milinkovic-Savic è riuscito a mantenere inviolata la porta del Torino e alcune sue parate sono risultate determinanti per l'1-0 finale con cui la formazione granata si è imposta. Nonostante ciò il portiere serbo non ha convinto del tutto e il suo rinnovo di contratto resta in bilico.



Milinkovic-Savic, se non dovesse rinnovare, a fine stagione lascerebbe il Torino a parametro zero. Il presidente Urbano Cairo e il dt Davide Vagnati hanno deciso di rimandare a fine stagione la decisione sul prolungamento del contratto del portiere serbo.