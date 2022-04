Vanja Milinkovic-Savic nelle ultime due partite giocate dal Torino, contro Spezia e Atalanta, è tornato titolare tra i pali della porta granata e verrà confermato anche nel prossimo match contro l'Empoli.



Nonostante abbia ritrovato il posto da titolare tra i pali, il futuro di Milinkovic-Savic al Torino resta però in bilico: proprie questo finale di campionato in cui è tornato titolare potrebbe essere una vetrina per mettere in mostra il portiere serbo.