Torino, Milinkovic-Savic sul mercato: ecco quanto vale

Le ultime due partite del Torino ha ripresentato un problema che in casa granata va avanti da diverso tempo: quello del portiere. Vanja Milinkovic-Savic non dà sicurezze e sia contro la Lazio che contro la Roma ha avuto delle responsabilità sui gol subiti.



In casa Torino si è iniziato a interrogarsi sul suo futuro, anche se l'estremo difensore serbo continua a godere della fiducia di Ivan Juric e soprattutto del direttore tecnico Davide Vagnati. Ma nel futuro il portiere potrebbe partire, non a caso i dirigenti granata hanno iniziato a valutare con estrema attenzione l'ipotesi Juan Musso, che all'Atalanta è chiuso da Marco Carnesecchi.



In caso di cessione, Milinkovic-Savic con ogni probabilità andrebbe a giocare fuori dall'Italia: ha alcuni estimatori in Turchia ma anche in Arabia Saudita, dove la scorsa estate si è trasferito anche il fratelli Sergej, con cui ha uno strettissimo rapporto. L'ipotesi di una cessione all'estero del portiere serbo è presa in considerazione dai dirigenti del Torino anche perché libererebbero un posto per l'acquisto di un altro calciatore extracomunitario da una squadra straniera.



Ma quanto è valutato Milinkovic-Savic? Urbano Cairo e Davide Vagnati, da un'eventuale cessione del portiere, sperano di riuscire a guadagnare almeno 10 milioni di euro.