Dopo aver terminato l'esperienza in prestito all'Ascoli, in serie B, Vanja Milinkovic-Savic si appresta a tornare al Torino. Il portiere serbo, però, non rientra più nei piani del club granata e lascerà la squadra di Walter Mazzarri: la destinazione più probabile è lo Standard Liegi, in Belgio.



La formula su cui il Torino sta lavorando per la cessione del portiere è quella della cessione in prestito con obbligo di riscatto (o eventualmente diritto di riscatto in favore dello Standard Liegi). Il motivo per cui i granata preferirebbero questo formula di cessione del portiere serbo è semplice: permetterebbe al club granata di liberare uno slot per l'acquisto di un calciatore extracomunitario dall'estero nella prossima stagione. In questa stagione lo slot è stato già liberato dalla cessione a titolo definitivo di Adem Ljajic al Besiktas.