Si è chiusa ieri mattina, poco prima del calcio d'inizio di Torino-Napoli, la campagna abbonamenti della società granata. Sono 11.178 i tifosi che hanno deciso di sottoscrivere l'abbonamento per la stagione, circa 1.000 in meno rispetto a un anno fa. Nello scorso campionato era infatti stati 12.024 i sostenitori granata che avevano deciso di sottriscrivere l'abbonamento allo stadio.



La delusione per una serie di campionati terminati ben al di sotto delle iniziali aspettative hanno influito pesantemente sulla campagna abbonamenti del Torino: neanche gli arrivi di giocatori come Simone Zaza e Roberto Soriano, nelle ultime ore di calciomercato, sono serviti a convincere i tifosi ad abbonarsi in massa.