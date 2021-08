In questo ultimo giorno di calciomercato in casa Torino un trequartista è arrivato, Josip Brekalo, un altro trequartista è stato ceduto, Vincenzo Millico. L'ex Primavera è stato infatti dato in prestito al Cosenza, squadra che milita nel campionato di serie B.



Questo il comunicato ufficiale: "​Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Cosenza Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Millico".