Nelle prime cinque giornate di campionato Walter Mazzarri ha schierato in campo quasi tutti i giocatori della rosa del Torino. Tra i pochi che al momento sono rimasti ancora in panchina c'è Vincenzo Millico.



Nell'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato è saltato, per questioni di tempo, il prestito del giovane attaccante al Pisa: ora Millico spera di riuscire a ritagliarsi uno spazio in serie A con il Torino, dopo essere stato protagonista nei preliminari di Europa League nei quali ha trovato anche il suo primo gol da professionista, quello del definitivo 4-1 sul campo del Debrecen.