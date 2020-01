Il Torino ha aperto più volte all'addio in prestito dell'ex-bomber della Primavera Vincenzo Millico, ma il futuro dell'attaccante che ha tante richieste anche in Serie B è ancora in bilico. Secondo Tuttosport, infatti, il problema in casa Toro è che Iago Falque sta bloccando il mercato e le scelte tecnico-tattiche di Mazzarri. Se resterà allora Millico potrà partire, al contrario il classe 2001 resterà e avrà più spazio.